Thales Bretas publica nova foto com os filhos e se declara: ''Renovam a minha criança interior''

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas encanta ao compartilhar foto com os filhos, Romeu e Gael

Thales Bretas (34) celebrou o Dia das Crianças nesta quinta-feira, 13, com um lindo registro com os filhos, Romeu (2) e Gael (2). O viúvo de Paulo Gustavo (1978 - 2021) encantou os seguidores ao fazer um agradecimento aos herdeiros.

No clique, o papai coruja aparece com os gêmeos nos braços enquanto eles admiram o Cristo Redentor iluminado no Rio de Janeiro.

"Grato por essas crianças maravilhosas que renovam a minha criança interior a cada dia!!!", escreveu o dermatologista na legenda da publicação.

Os admiradores da família se derreteram nos comentários. "Fofos demais filhos e pai", "Que amor", "Amei o bracinho ao redor do pescoço", "Fotão maravilhosa", dispararam eles.

THALES BRETAS MOSTRA ROTINA NOTURNA COM OS FILHOS

Thales Bretas (34) exibiu um pouco da rotina noturna com os filhos, Gael (2) e Romeu (2). Pelos stories do Instagram, o papai coruja compartilhou uma cena com os seguidores e encantou. Na imagem feita pela câmera do quarto, o viúvo de Paulo Gustavo aparece deitado no chão ao lado das camas dos gêmeos e fazendo carinho nas costas deles.

"Quando os dois resolvem que querem carinho para dormir", escreveu o médico dermatologista na legenda da publicação.

