Thales Bretas mostra rotina noturna com os filhos, Gael e Romeu: ''Quando os dois querem carinho''

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas publicou uma foto ao lado dos filhos gêmeos durante a rotina noturna

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 12h57

Thales Bretas (34) exibiu um pouco da rotina noturna com os filhos, Gael (2) e Romeu (2). Pelos stories do Instagram, o papai coruja compartilhou uma cena com os seguidores e encantou.

Na imagem feita pela câmera do quarto, o viúvo de Paulo Gustavo aparece deitado no chão ao lado das camas dos gêmeos e fazendo carinho nas costas deles.

"Quando os dois resolvem que querem carinho para dormir", escreveu o médico dermatologista na legenda da publicação.

Recentemente, Thales Bretas levou os filhos, Gael e Romeu, para passear no shopping no Rio de Janeiro. Pai e filhos foram fotografados na companhia de uma funcionária.

THALES BRETAS FAZ PRIMEIRA APARIÇÃO PÚBLICA COM O CANTOR SILVA

Assumidíssimos! O médico Thales Bretas (34) surpreendeu os seus seguidores ao fazer a primeira aparição pública ao lado de seu novo affair, o cantor Silva (34), durante um evento no Rio de Janeiro. O dermatologista e o compositor compareceram no evento de encerramento de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fizeram questão de posar com colegas de trabalho, amigos e outras celebridades.

