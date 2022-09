Thales Bretas se diverte na piscina com os filhos, Gael e Romeu: ''Amor''

O viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, dividiu um novo registro com os filhos, Gael e Romeu, e derreteu o coração dos fãs

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 12h01

Thales Bretas (34) encantou os seguidores ao compartilhar novos cliques ao lado dos filhos, Gael (2) e Romeu (2). O médico dermatologista aproveitou o final de semana com os herdeiros e fez questão de registrar.

Nas imagens, pai e filhos curtem o dia ensolarado na piscina e se divertindo juntos.

"A gente aqui em casa ama vermelho! E 13 é meu número da sorte! Tudo o que mais precisamos esse ano! Vermelho! Amor! Sorte! E 13 também!!!", escreveu o viúvo de Paulo Gustavo (1978–2021) na legenda da publicação.

Amigos e admiradores se derreteram com as fotos. "Muito amor", "Família mais que linda", "Fotos mais lindas", "Quanto amor em uma foto", dispararam eles.

THALES BRETAS ASSUME NAMORO COM O CANTOR SILVA

Thales Bretas (34) está vivendo um novo romance! Um ano após a morte de seu marido, Paulo Gustavo (1978-2021), com quem tem dois filhos, o médico assumiu um relacionamento com o cantor Silva (34). Em entrevista ao jornal Extra, o viúvo do humorista contou que está indo devagar com o relacionamento: "Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar", disse ele.

