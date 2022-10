Tata Werneck se reúne com famosos e seus filhos em data especial

A humorista Tata Werneck recebeu Fabiula Nascimento, Marcelo Adnet e outros pais famosos para comemorar o feriado

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 12h53

A humorista, apresentadora e atriz Tata Werneck (38) promoveu um encontro especial de dia das crianças em sua casa e essa comemoração rendeu muitos registros fofos dos filhos dos famosos.

Tata e o marido Rafa Vitti (26) receberam outros papais famosos como Emílio Dantas e Fabiula Nascimento, Pablo Sanábio, Marcelo Adnet, Yasmin Garcez e Davi Junior e Marcos Veras e Rosane Mulholland.

Na legenda da publicação, a humorista escreveu, sem perder a piada: "Crianças que eu amo. Com seus filhos. Que também amo. (Uma pausa no trabalho pra lembrar que sou criança indireta pro meu chefe. Eu sei que você me segue. Entreguei um programa hoje)."

Nos comentários, os artistas presentes agradeceram pelo encontro de pais e filhos: "Que delícia... foi demais! Amo vocês.", disse Fabiula. Marcos Veras também comentou: "Minha poeta! Foi lindo."

As fotos passam um clima de diversão e muita fofura. Os gêmeos de Fabiula e Emílio aparecem sorrindo e brincando, assim como a icônica Clara Maria e também Amora, filha de Davi e Yasmin, que participou da sua primeira comemoração oficial de dia das crianças.

Tata Werneck publica foto de criança e semelhança com a filha impressiona

Tata Werneck publicou recentemente uma foto de quando era criança e a semelhança com sua filha, Clara Maria, chamou atenção dos fãs. Na foto, ela aparece dentro de uma banheira de espuma e brincou na legenda: “Nada como tomar um bom banho de Camomila despejando todos os produtos da sua mãe pra fazer espuma sem ela saber e depois tomar um bom esporro de ervas com lavanda.”

Logo, os seguidores começaram a comparar Tata com a filha e apontar as semelhanças: "Cacá?!! Ops…Tatá", brincou o sogro, João Vitti (54), pai de Rafa. "MEU DEUS, A CLARA MARIA TODINHAAAAAA", "A caaara da Clarinha!", "É o mesmo olhar da Clara Maria", "Como a Clara Maria cresceu rápido", "Linda demais", disseram os internautas.