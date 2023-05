Sthefany Brito surge coladinha com o filho em fotos de ensaio: ''Nasci pra ser mãe dele''

Aos 35 anos, atriz Sthefany Brito combina look e faz ensaio fotográfico em clima de Dia das Mães com o filho, Antônio Enrico, de dois anos

Nesta quinta-feira, 11, a atriz Sthefany Brito (35) encheu seu feed de amor ao exibir um ensaio fotográfico com o filho já no clima de Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, 14 de maio!

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram e feitas pela fotógrafa Tágila Melo, a artista posou coladinha com o herdeiro Antônio Enrico, de 2 anos, fruto de seu relacionamento de mais 12 anos com o empresário Igor Raschkovsky. Os dois surgiram combinando looks brancos e no maior chamego.

Ao legendar a publicação, a mamãe coruja se derreteu pelo pequeno: "Nasci pra ser mãe dele", escreveu.

"Desde que o Enrico nasceu nunca mais fiz um ensaio de fotos com ele… Nessa fase então dos 2 anos, imaginava que não teria condições (mães de crianças dessa idade entenderão). Até que a @tagilamelo_ me convidou pra fazer um ensaio de dias das mães… Pensei, pensei e decidi tentar! Afinal, a birra, os milhões de naos que ele fala por minuto já estavam garantido… e lá fomos nós! Música de baby shark, chocolate, muitos pulos nas costas da mamãe e lá estava eu de boca aberta e emocionada com meu modelinho que se divertiu nas fotos! Então, agora vocês que lutem porque tenho cada foto liiiiinda pra postar", disse ainda a irmã de Kayky Brito em outro post.

Confira as fotos de Sthefany Brito com o filho:

