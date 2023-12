Sabrina Sato mostra cabelo maluco que fez na filha: 'Uma mistura'

Em dia de cabelo maluco na escola de Zoe, Sabrina Sato mostra resultado de penteado que arriscou na herdeira; apresentadora usou todo sua criatividade

Dona de um estilo único e autêntico, a apresentadora Sabrina Sato usou toda sua criatividade para fazer um penteado na filha, Zoe, de 5 anos. Nesta quarta-feira, 20, foi o dia do cabelo maluco na escola e a famosa caprichou para deixar a menina pronta para o evento.

Na rede social, a artista postou uma série de cliques para exibir o resultado do penteado doido que fez nas madeixas da herdeira. Entrando um pouco no clima de Natal e também apostando em algo meio doce, a ex-BBB colocou enfeites diversos na cabeça de Zoe.

"Hoje é o dia do #cabelomaluco#crazyhairday na escola da Zozo. Tentei fazer um pouco de tudo o que minha filha imaginava e virou uma mistura de árvore de Natal (pra trazer esperança) e muitos pirulitos pra adoçar a vida. Um dia lindo para vocês", explicou o que pensou ao fazer o penteado.

Nas últimas semanas, a filha de Sabrina Sato completou 5 anos de vida e teve duas festas, uma em casa com a família e um grande evento luxuoso com mais pessoas. Em ambos os eventos, a apresentadora e Duda Nagle apareceram juntos e ao lado da garota.

Sabrina Sato diz que passará Natal com Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato e Duda Nagle estão mostrando muita maturidade ao conviverem pelo bem da filha, Zoe, de 5 anos. Após aparecerem lado a lado no apartamento da ex-BBB no aniversário dela, eles passarão Natal juntos.

A famosa contou que decidiram reunir a família na data para não decepcionar a menina, que ficou triste ao ver que não teve muitos convidados em sua festa de aniversário por estar doente na ocasião e não poder ter contato com várias pessoas.

"Ontem estava com a minha mãe, a Leda (Nagle) e o Duda, comemorando o aniversário da Zoe e estávamos só nós cinco. A Zoe falou para mim: 'Ah, mãe, por que tem tão pouca gente aqui em casa? A nossa casa é sempre cheia'. Ela até chorou. Daí expliquei que ela tinha que se preservar porque estava dodói e com febre, e que a gente ia comemorar depois com um festão. Daí começamos a falar sobre a ceia e da vontade de juntar todo mundo", falou ela para o portal Leo Dias.

Sabrina Sato então comentou sobre priorizar a filha em qualquer situação. "Vamos juntar todo mundo, como a gente sempre juntou. Estava até combinando com o Duda nossa ceia. Vai estar toda a galera reunida. Depois que a gente ganha filho, aprende a não arrumar encrenca no Natal, a gente aprende o significado da união e de ver o lado bom de todo mundo", revelou.