Sabrina Sato posa com o ex, Duda Nagle, ao comemorar aniversário da filha

Sabrina Sato usou as redes sociais para mostrar a festa intimista que realizou para comemorar o aniversário da filha, Zoe. A menina, fruto de seu relacionamento com o ator Duda Nagle, completou cinco anos de vida nesta quarta-feira, 29.

Para comemorar a data especial, a apresentadora surgiu ao lado do ex, de quem se separou em março deste ano. Nos Stories do Instagram, ela postou uma foto em que aparece sorridente com a aniversariante, sua mãe, dona Kika Sato, Duda, e Leda Nagle, sua ex-sogra.

Ao dividir o registro, Sabrina contou que Zoe está doente. "Zozo está dodói, mas mesmo assim tá com sua alegria que contagia a gente. Viva nossa menina", disse ela, mostrando que a herdeira ganhou um bolo decorado com vários sorvetes.

Mais cedo, no feed do Instagram, Sabrina postou um vídeo com vários momentos marcantes com a filha, Zoe, e prestou uma bela homenagem. "Zoe significa “cheia de vida” e é exatamente assim que me sinto desde que você chegou. Meu coração fica cheio de amor e gratidão vendo você crescer, se desenvolvendo e descobrindo a vida. Você ama os animais, a natureza e seus primos e amigos. Já escolhe as próprias roupas, tem opinião pra (quase) tudo, escolheu até o tema da sua festa e como vai ser o bolo. Chega do colégio contando tudo que aconteceu, pedindo pra por suas músicas preferidas e viajar pra Bahia. kkkkk", disse a mamãe em trecho da homenagem.

Leda também homenageou a neta. "Viva ela, a bela Zoe, minha neta querida, que ilumina nossas vidas, revigora nossa existência e amamos de paixão. Parabéns, minha querida menininha de 5 anos. Parabéns! Felicidades. Que sua vida seja muito, muito feliz!", declarou a vovó.

Confira a foto:

Sabrina e Duda celebram o aniversário da filha, Zoe - Reprodução/Instagram

Sabrina revelou desejo de aumentar família com Duda

A apresentadora Sabrina Sato é uma verdadeira mãezona e nunca negou o quanto é apaixonada pela maternidade. Em 2019, a artista foi capa da revista CARAS, a qual falou um pouco sobre o desejo de aumentar a família com Duda Nagle, que na época era seu marido. Confira a entrevista!