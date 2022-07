Sabrina Petraglia detalha processo de desfralde do filho, Gael: "No tempinho dele"

A atriz Sabrina Petraglia contou para os seguidores como foi o desfralde do filho mais velho, Gael, de três anos

Sabrina Petraglia(39) decidiu dividir uma experiência com seus seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 28. A atriz gravou um vídeo para contar como foi o desfralde do filho, Gael (3), e confessou que por muito tempo teve vergonha de falar que o primogênito ainda usava fralda por causa da idade dele.

Na gravação, a artista confessou que na primeira tentativa, quando o menino ainda tinha 2 anos e 8 meses, ela comprou algumas cuecas e decidiu colocar nele, no entanto, ele não se adaptou e fez xixi nas calças. Sabrina revelou que Gael ficou irritado e disse que queria voltar a usar fralda, e ela decidiu respeita o pedido.

Durante as férias, a atriz conversou com menino e tentou novamente. Ela confessou que no primeiro dia foi um desastre, mas depois ele entendeu que tinha que pedir quando estivesse com vontade de ir ao banheiro. Petraglia, então, explicou que decidiu expor sua experiência para ressaltar que cada criança tem seu tempo.

"Quis compartilhar um pouquinho da minha experiência com o desfralde do Gael (meu primeiro desfralde!). Acho que é importante trocarmos nossas experiências, pois por um tempo tive vergonha de falar que o Gael ainda estava na fralda, por causa da idade dele. E vi que isso é bobagem! Agora com 3 anos e 2 meses, ele saiu de um dia para o outro das fraldas, inclusive da noite! Isso porque era a hora dele… é muito importante respeitarmos o tempo dos nossos filhos. Assim esses ritos de passagens podem ser tranquilos, prazerosos para pais e filhos. Pensem nisso!", aconselhou ela na legenda do vídeo.

Sabrina também falou sobre Gael ter ganhado dois irmãos, Maya (1) e Léo (3 meses), o que pode fazer com que o processo de desfralde seja mais lento. "Ps.: vale também dizer que o Gael ganhou 2 irmãos menores em pouco tempo, e muitas vezes isso pode deixar o processo de saída das fraldas mais lento, já que quer ainda ser o “bebê da mamãe e do papai” também. Por isso, respeito é tão importante, pois o processo de desfralde vai além da capacidade física, está atrelada a capacidade emocional do momento que se está vivendo", completou.

