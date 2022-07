Sabrina Petraglia se derrete ao mostrar os três filhos juntos: "Meu trio"

A atriz Sabrina Petraglia encantou os fãs das redes sociais ao compartilhar uma foto dos três filhos, Gael, Maya e Léo juntos

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 16h20

Sabrina Petraglia (39) explodiu o fofurômetro ao compartilhar em suas redes sociais uma foto em que seus três filhos aparecem deitados juntos.

A atriz usou o registro em que Gael (3), Maya (1) e Léo (3 meses), fruto de seu casamento com Ramón Velázquez, aparecem lado a lado para comemorar o Dia do Amigo, comemorado nesta quarta-feira, 20. Ela ressaltou que a amizade entre irmãos é para a vida toda.

"Porque nosso primeiro grande amigo é o nosso irmão. Feliz dia do amigo!", escreveu ela, acrescentando as tags: 'amizade de casa pra vida e meu trio.

Os fãs ficaram encantados com o clique e elogiaram a publicação. "Lindos", disse uma seguidora. "Fofura demais", comentou outra. "Que lindos, o bebê é a cara do pai!", observou uma internauta. "Que essa amizade permaneça para sempre", desejou uma fã.

Confira a foto dos três filhos de Sabrina Petraglia juntos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Petraglia (@sabrinapetraglia)

Mesversário do Léo

Recentemente, Léo completou três meses de vida e ganhou uma festa em casa. Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma foto em que aparece com o marido, Ramón Velázquez, e os outros dois filhos do casal, Gael e Maya, assoprando a vela do bolo do menino, que teve como tema 'Os Três Porquinhos'. "Assoprando a vela. Léo, 3 meses!", celebrou a mamãe coruja na legenda da publicação.

