Sabrina Petraglia abre o coração sobre adaptação do filho em escola de Dubai: "Não fala inglês ainda"

Sabrina Petraglia (39) comentou sobre a adaptação do filho, Gael, na nova escola nos Emirados Árabes Unidos, país onde a família está morando.

A atriz revelou que ele está se dando bem, mas ainda tem dificuldades em se comunicar. "Acabei de deixar o Gael na escola, essa foi a primeira semana dele. Ele foi super bem, não chorou e não estranhou, porque é novidade. Agora não sei como vai ser a semana que vem quando essa novidade passar e ele entender que todos os dias vai estar lá, mas acho que ele vai ficar bem com isso", começou ela.

"Essa semana foi ótima, ele está animado, adorando conhecer amiguinhos novos, mas ele fala que ainda não consegue se comunicar. Acho que as crianças tem uma linguagem própria, tipo linguagem de sinais, a comunicação deles é diferente da nossa, por isso que ele está super bem, mesmo não falando inglês ainda", finalizou Sabrina.

Sabrina Petraglia mostra a escola dos filhos em Dubai e impressiona: "Apreensiva e feliz"

Sabrina Petraglia encontrou a escola ideal para os filhos mais velhos, Gael e Maya. Morando em Dubai, ela mostrou a estrutura do local e como a metodologia funciona.

Ela aproveitou para desabafar sobre o assunto. "Contei um pouco sobre a escolha da escola das crianças. Fomos conhecer algumas escolas aqui em Dubai, entre Nursery e Primary School. Como prometido, mostrei um pouquinho da estrutura e da metodologia deles, gostei muito, fiquei muito bem impressionada. Eles deixam as crianças livres, dão ferramentas, permitem criar, imaginar, observar e conduzir… respeitam também o tempo da criança, fiquei muito feliz de encontrar boas escolas nessa busca tão difícil", começou.

"Boa parte das atividades são focadas em artes e habilidades manuais como: desenhar, contornar, colorir e recortar. Isso em função da idade de Gael e Maya em que este tipo de atividade desenvolve a coordenação motora entre tantas outras coisas, como a imaginação, organização. Nestas visitas tiveram alguns ambientes que nos encantaram muito: hortinha, onde cada criança tem um espaço particular para ajudar a regar e a cuidar, sala para aulas de pilates, yoga e meditação, mini cozinha para assar e cozinhar e cantinho da leitura, onde podem relaxar e ler com a professora na área externa. Nós adoramos conhecer cada uma delas. O mais importante é que agora eles poderão retomar a rotina escolar e o convívio com outras crianças. Algo que estavam sentindo muita falta!", continuou.