Sabrina Petraglia se emociona no primeiro dia de aula do filho em Dubai: "Coração apertado"

Sabrina Petraglia explica que o filho está animado para brincar com outras crianças, mas não aprendeu o novo idioma

Sabrina Petraglia (39) tem compartilhado os detalhes de sua experiência com a família, na mudança definitiva para Dubai.

Desta vez, ela recorreu às redes sociais para contar que esta segunda-feira, 06, foi o primeiro dia do filho mais velho, Gael na escola.

Ela apareceu visivelmente emocionada e com os olhos cheios de lágrimas. "Eu acabei de deixar o Gael na escola. Foi o primeiro dia dele. Na escolinha que a gente escolheu, não tinha vaga para a Maya, então ele foi sozinho. A Maya ficou chateada. Mas vai ser bom ele começar", disse.

"Eu estou com o coraçãozinho apertado porque o Gael gosta muito de brincar e interagir com outras crianças. O problema é que ele não tem a língua, desesperado e não entende. Daí, eu me coloco muito no lugar dele. Eu também sinto isso aqui porque eu não falo inglês fluente e estou começando a entender um pouco mais, mas é difícil essa questão da língua. Esse é o único problema", continuou.

A atriz finaliza: "Eu foi ficar aqui fora nos arredores da escola. Ela é bem pertinha da minha casa. A gente foi a pé e está voltando a pé, eu e o Ramon. Ele vai ficar hoje só duas horinhas. Vou ficar bem pertinho do portão que dá acesso à escola, caso alguém me ligar".

Sabrina Petraglia mostra a escola dos filhos em Dubai e impressiona: "Apreensiva e feliz"

Sabrina Petraglia encontrou a escola ideal para os filhos. Morando em Dubai, ela mostrou a estrutura do local e como a metodologia funciona.

Ela aproveitou para desabafar sobre o assunto: "Contei um pouco sobre a escolha da escola das crianças. Fomos conhecer algumas escolas aqui em Dubai, entre Nursery e Primary School. Como prometido, mostrei um pouquinho da estrutura e da metodologia deles, gostei muito, fiquei muito bem impressionada. Eles deixam as crianças livres, dão ferramentas, permitem criar, imaginar, observar e conduzir… respeitam também o tempo da criança, fiquei muito feliz de encontrar boas escolas nessa busca tão difícil".