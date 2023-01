Sabrina Petraglia fala sobre adaptação dos filhos em Dubai: "Difícil"

Sabrina Petraglia comentou que os filhos estão brigando mais e as noites tem sido desafiadoras

Sabrina Petragliase mudou recentemente para Dubai e decidiu conversar com os seguidores sobre o país e como as crianças tem lidado com a novidade.

Mãe de Gael (03), Maya (02) e de Leo, de nove meses, ela falou sobre a adaptação dos filhos. Eles se mudaram do Brasil por conta do trabalho do marido de Sabrina, Ramón Velázquez.

"A adaptação das crianças está sendo um pouco difícil. Sinto que eles estão mais agitados, as noites estão ruins ainda. Gael e Maya estão brigando um pouco mais, ele está um pouquinho agressivo com ela, e ela revida, também provoca, parece que eles estão chamando a atenção", começou Sabrina.

"Mas eles gostaram do lugar, gostaram da casa. O Gael fica andando de bicicleta pra lá e pra cá. A Maya ainda não consegue andar na bicicleta de equilíbrio dela, porém agora sinto que eles começaram a ficar um pouco entediados, porque eles estão acostumados com outras crianças. A escolinha vai fazer muito bem", continuou ela.

A atriz revelou que, na metade deste ano, voltará ao Brasil para um projeto, e contou o que mais sente falta do país.

"Do vovô que estava sempre em casa, do pessoal que trabalhava comigo e que eu amava muito. E sinto falta do café, ainda bem que trouxe o meu, porque o café daqui é meio... Não achei nenhum bom, até comprei para experimentar e não deu muito certo. Tapioca, aqui não tem, nem biscoito de polvilho. Acho que o vovô quando viver, vai ter que trazer na mala", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Petraglia (@sabrinapetraglia)

Sabrina Petraglia anunciou nas redes sociais a mudança para Dubai

Sabrina Petraglia também comentou sobre a ansiedade que sentiu para a mudança aos Emirados Árabes Unidos, não escondeu o medo do novo, mas destacou que é uma oportunidade de conhecer uma nova cultura e pessoas.

"Sempre falávamos em morar fora do país, só não sabíamos que esses planos iriam acontecer tão rápido. O Ramón recebeu uma proposta de trabalho e juntos pensamos que seria uma oportunidade incrível de experiência de vida para todos nós! Um país e uma cultura totalmente diferente de tudo que imaginei, a vida realmente nos prega essas surpresas", ela disse na época.