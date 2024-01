Rodrigo Hilbert divide cliques encantadores com a filha: "Fofura"

O apresentador Rodrigo Hilbert encantou os seguidores das redes sociais ao postar duas fotos com a filha caçula, Maria Manoela

Rodrigo Hilbert encantou os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 24, ao compartilhar duas fotos com a filha caçula, Maria Manoela, de 4 anos, fruto de seu casamento com a apresentadora Fernanda Lima. Eles também são pais dos gêmeos João e Francisco, que estão com 15 anos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a menina aparece sentada no ombro do papai, usando um look verde com borboletas rosas estampadas, e dando um lindo sorriso. Ao dividir os dois cliques, o apresentador se declarou para a herdeira. "Eu quero partilhar a vida boa com você", escreveu ele, citando um trecho da música 'Partilhar', de Anavitória e Rubel.

A publicação encantou os internautas, que encheram a postagem de elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "É a carinha da mãezinha dela", comentou outra. "Que fofura", falou uma fã. "Que amor", se derreteu mais uma.

Vale lembrar que Hilbert não renovou o contrato com o GNT. De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, o apresentador, que estava no comando do programa Tempero de Família há 10 anos, decidiu não manter o vínculo com a emissora.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Hilbert (@rodrigohilbert)

O apresentador Rodrigo Hilbert encantou os fãs nesta segunda-feira, 1, ao exibir uma foto raríssima dos filhos adolescentes. Ele compartilhou um vídeo no qual Fernanda Lima surge lavando louça ao lado dos rapazes após a ceia de Ano Novo.

As imagens mostram os gêmeos João e Francisco, de 15 anos, enormes. A genética abençoada da família pelo jeito privilegiou os herdeiros, já que o papai famoso tem 1,90. "Quem lavou a louça do ano novo aí na sua casa? Amo vocês", escreveu o apresentador. Confira!