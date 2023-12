Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima esbanjam paixão em fotos na praia

Em cliques na intimidade, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima esbanjam amor ao surgirem se curtindo em momento romântico; veja

Os apresentadores Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima mostraram toda sua paixão ao postarem fotos curtindo o final de tarde na praia. Nesta quarta-feira, 27, o famoso compartilhou os registros na rede social e encantou os internautas.

Provando ser um casal bem romântico, os pombinhos apareceram agarradinhos e trocando beijos com muita felicidade. Casados desde 2004, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima mostraram que a paixão ainda está bem acesa.

"Um cheiro de amor. É amor", escreveram na legenda. Nos comentários, os seguidores admiraram os artistas. "Um casal que inspira", falaram os internautas. "Esse casal não pode terminar nunca", disseram os fãs.

Em 2022, os apresentadores se mudaram para Portugal com os três filhos, os gêmeos João e Francisco e a caçula Maria Manoela. "É muito gostoso viver aqui. A gente está vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, muita desigualdade, muitas questões. Aqui meus filhos têm segurança”, afirmou Fernanda sobre a escolha em entrevista na emissora TVI.

Fernanda Lima reúne a família em foto

A apresentadora Fernanda Lima agitou as redes sociais ao mostrar as fotos da festa de aniversário de sua filha caçula, Maria Manoela. Na primeira foto do álbum, ela apareceu rodeada pelos três filhos - os gêmeos João e Francisco, de 14 anos, e Manoela - e o marido, o apresentador Rodrigo Hilbert.

Os herdeiros do casal famoso mostraram o quanto já cresceram e que estão cada dia mais parecidos com os pais. Na legenda, a estrela falou sobre a celebração do aniversário da filha.

"Minha filha completou 4 anos e parece que o mundo girou mais rápido desde então… Foi o nascimento dela, logo veio a Covid, que logo levou meu pai… Mudanças internas geográficas e profissionais… Meus meninos virando homens, crise climática se agravando, guerras e mais guerras… Restou o amor, esse que se multiplica, transborda, acolhe, acalenta e acalma. Sem ele, nem sei…", disse ela.

E completou: "A festinha dela foi simples, bem simples. Ela pediu amigos, brigadeiros e unicórnios. Aliás, de onde saíram os unicórnios que viraram essa febre mundial? Onde vivem? O que comem? Quem virá depois deles? À minha flor, todo o amor e obrigada por me fazer sorrir, esperançar e amar ainda mais. Obrigada meu amor, Rodrigo Hilbert,por ser um pai tão profundo".