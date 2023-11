Eles cresceram! Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert roubam a cena em foto da família

Fernanda Lima mostra foto de toda a família na festa de aniversário de 4 anos da filha caçula

A apresentadora Fernanda Lima agitou as redes sociais neste sábado, 4, ao mostrar as fotos da festa de aniversário de sua filha caçula, Maria Manoela. Na primeira foto do álbum, ela apareceu rodeada pelos três filhos - os gêmeos João e Francisco, de 14 anos, e Manoela - e o marido, o apresentador Rodrigo Hilbert.

Os herdeiros do casal famoso mostraram o quanto já cresceram e que estão cada dia mais parecidos com os pais. Na legenda, a estrela falou sobre a celebração do aniversário da filha.

"Minha filha completou 4 anos e parece que o mundo girou mais rápido desde então… Foi o nascimento dela, logo veio a Covid, que logo levou meu pai… Mudanças internas geográficas e profissionais… Meus meninos virando homens, crise climática se agravando, guerras e mais guerras… Restou o amor, esse que se multiplica, transborda, acolhe, acalenta e acalma. Sem ele, nem sei…", disse ela.

E completou: "A festinha dela foi simples, bem simples. Ela pediu amigos, brigadeiros e unicórnios. Aliás, de onde saíram os unicórnios que viraram essa febre mundial? Onde vivem? O que comem? Quem virá depois deles? À minha flor, todo o amor e obrigada por me fazer sorrir, esperançar e amar ainda mais. Obrigada meu amor, Rodrigo Hilbert,por ser um pai tão profundo".

Há pouco tempo, Hilbert refletiu sobre o desejo de passar o resto da vida ao lado da esposa. “Hoje, a juventude talvez nem saiba o que significam bodas. Meus avós foram casados por 55 anos, quase completaram bodas de diamante. Sempre disse para a Fernanda que queria uma pessoa para viver junto comigo da mesma forma que eles. Ela me perguntou: “Quanto tempo?” Eu falei: “Cinquenta anos.” E ela: “Ui, meu Deus do céu.” Já temos uma história de 21 anos desde que nos conhecemos. Passamos um período separados, mas não conto, porque passamos esse tempo pensando um no outro e querendo estar um com o outro”, começou o famoso.

O artista acrescentou: “Encontrei a pessoa que eu tenho certeza que irei durar até o final da minha vida. Vamos fazer bodas até morrer. A Fernanda não liga muito para datas, mas eu conto essas coisas. Eu sei o dia que a gente ficou pela primeira vez, que foi 19 de abril de 2002, perto do meu aniversário. Ela nem lembra dessas coisas, mas eu lembro“.