Rodrigo Hilbert deixa o GNT após 10 anos de parceria

O apresentador Rodrigo Hilbert decidiu não renovar o contrato com o GNT após 10 anos de trabalho, informou colunista

O apresentador Rodrigo Hilbert não renovou o contrato com o GNT. De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, ele estava no comando do programa Tempero de Família há 10 anos, mas decidiu não manter o vínculo com a emissora.

O programa dele não terá uma nova temporada em 2024, mas seguirá sendo reprisado na programação. Além disso, a coluna informou que ele segue com as portas abertas no canal para voltar no futuro.

Atualmente, ele vive em Portugal com sua esposa, a apresentadora Fernanda Lima, e os três filhos, os gêmeos João e Francisco, e a caçula, Maria Manoela.

Fernanda Lima falou sobre a saída do Brasil

A apresentadora Fernanda Lima e seu marido, o apresentador Rodrigo Hilbert, decidiram se mudar para Portugal com seus três filhos, os gêmeos João e Francisco e a caçula Maria Manoela, em 2022. Agora, ela contou o motivo para deixar o Brasil por um tempo.

Em entrevista na emissora TVI, ela disse que a segurança para a sua família foi um fator que pesou na decisão de ir para o exterior. “É muito gostoso viver aqui. A gente está vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, muita desigualdade, muitas questões. Aqui meus filhos têm segurança”, afirmou ela.

Então, ela contou também que quis que seus filhos crescessem sem o assédio da fama dos pais. “Tem a questão de ser pública, eu tenho três filhos e o Brasil tem muito essa exaltação da fama, da celebridade, então, foi mais para resguardar eles. Trazer os meus filhos para um lugar onde eles possam ser anônimos”, revelou.