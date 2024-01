15 anos: gêmeos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert surgem em foto rara

Veja como estão João e Francisco, gêmeos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

O apresentador Rodrigo Hilbert encantou os fãs nesta segunda-feira, 1, ao exibir uma foto raríssima dos filhos adolescentes. Ele compartilhou um vídeo no qual Fernanda Lima surge lavando louça ao lado dos rapazes após a ceia de Ano Novo.

As imagens mostram os gêmeos João e Francisco, de 15 anos, enormes. A genética abençoada da família pelo jeito privilegiou os herdeiros, já que o papai famoso tem 1,90. "Quem lavou a louça do ano novo aí na sua casa? Amo vocês", escreveu o apresentador.

Vale lembrar que o casal também é pai da caçulinha Maria Manoela, de 4 aninhos. Aos poucos, os dois tem inserido a pequena na vida artística. Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são casados desde 2006 e moram em Portugal.

Recentemente, ela contou por que decidiu deixar o Brasil. É muito gostoso viver aqui. A gente está vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, muita desigualdade, muitas questões. Aqui meus filhos têm segurança”, afirmou ela.

Foto mostrou família reunida

A apresentadora Fernanda Lima agitou as redes sociais ao mostrar as fotos da festa de aniversário de sua filha caçula, Maria Manoela. Na primeira foto do álbum, ela apareceu rodeada pelos três filhos - os gêmeos João e Francisco, de 14 anos, e Manoela - e o marido, o apresentador Rodrigo Hilbert.

Os herdeiros do casal famoso mostraram o quanto já cresceram e que estão cada dia mais parecidos com os pais. Na legenda, a estrela falou sobre a celebração do aniversário da filha.

"Minha filha completou 4 anos e parece que o mundo girou mais rápido desde então… Foi o nascimento dela, logo veio a Covid, que logo levou meu pai… Mudanças internas geográficas e profissionais… Meus meninos virando homens, crise climática se agravando, guerras e mais guerras… Restou o amor, esse que se multiplica, transborda, acolhe, acalenta e acalma. Sem ele, nem sei…", disse ela.