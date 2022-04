Regina Casé encanta ao mostrar o filho em palco com Alok: ''Até agora não acredita que isso é verdade!''

Filho de Regina Casé, Roque surgiu sorridente em palco ao lado do DJ Alok durante apresentação e recebeu elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 12h40

A atriz Regina Casé (68) compartilhou um momento especial do filho nas redes sociais!

Em seu feed no Instagram, na segunda-feira, 11, a apresentadora publicou um vídeo em que Roque (8) aparece curtindo show de Alok (30). Nas imagens, o DJ chama o garotinho para subir ao palco e ajudá-lo na animação.

A artista falou da emoção do pequeno e agradeceu a Alok pelo carinho com seu herdeiro, fruto do casamento com Estevão Ciavatta.

"O Roque até agora não acredita que isso é verdade! Além de ser arquiteto, jogador de basquete, e de futebol, ele também tem certeza que vai ser DJ, tudo junto. E esse dia ele não acreditou quando o @alok chamou ele pro palco. Ele ficou lá, sei lá quanto tempo kkkkk, ficou lá horas viajando, achando que ele que tava comandando a massa… Mandava levantar a mão, abaixar a mão", começou escrevendo.

"Quero agradecer ao @alok o cuidado, o carinho… Eu já era sua fã por todos os projetos sociais que eu acompanho e vejo a sua presença, sua força e sua potência, ajudando tanta gente! Um beijo pra você @alok!!! @fabiao avisa da próxima no Rio, que o Roque vai tá lá dando uma força pro Alok, tá??", disse ainda Regina Casé na legenda da postagem.

"Foi incrível!!!", disse Alok nos comentários. "Nosso Roque tem mil facetas amiga!", destacou Luiz Fernando Guimarães. "Que máximo, amadooooo!", comentou uma seguidora. "Como cresceu rápido. Genteeeeee", reparou outra.

Confira o registro do filho de Regina Casé com Alok: