Paulo André recebe abraço da filha caçula de Pedro Scooby: ''Liz''

Em clique diveritdo, Paulo André recebe abraço de Liz, filha caçula de Pedro Scooby, e rouba a cena na web

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 14h25

O ex-BBB Paulo André deixou o coração dos fãs quentinho ao compartilhou uma foto com a pequena LizVianna (6), filha do amigo do surfista Pedro Scooby, onde iniciou a amizade durante o confinamento no Big Brother Brasil 22 (TV Globo).

Na legenda do registro, tirada na festa de aniversário do surfista, o atleta escreveu apenas o nome da irmã gêmea de Bem Vianna(6) e complementou com emojis de coração.

Além da beleza, a pequena acabou chamando atenção por estar com suas unhas pintadas em um tom de vermelho: "Ela é linda demais", disparou uma seguidora. "Lindos demais", disse outra. "Ela é uma boneca né! A mistura perfeita do Pedro e da Luana", detalhou outra.

Paulo André recebe abraço de, Liz, filha caçula de Pedro Scooby:

Perto de seu aniversário, Paulo André é recebido com bolo por fãs em aeroporto

Nesta quarta-feira, 3, Paulo André (23) compartilhou em seu Instagram cenas de um encontro muito especial. O atleta foi recebido por fãs com uma festa de aniversário no aeroporto. Ao chegar no Rio de Janeiro, em uma viagem que partiu de São Paulo, o ex-BBB foi recebido com muita alegria fãs que o aguardavam com bexigas e um bolo.