Perto de seu aniversário, Paulo André é recebido com bolo por fãs em aeroporto

FESTA NO AEROPORTO!

Fãs de Paulo André levaram bexigas e bolo para receber o medalhista olímpico no aeroporto do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 20h20

Nesta quarta-feira, 3, Paulo André (23) compartilhou em seu Instagram cenas de um encontro muito especial. O atleta foi recebido por fãs com uma festa de aniversário no aeroporto.

Ao chegar no Rio de Janeiro, em uma viagem que partiu de São Paulo, o ex-BBB foi recebido com muita alegria fãs que o aguardavam com bexigas e um bolo.

Apesar de só completar 24 anos daqui a cerca de duas semanas, o medalhista olímpico celebrou com os fãs que cantaram parabéns para ele.

Além da festa no aeroporto, os fãs também presentearam Paulo com algo muito especial. O participante do BBB 22 recebeu de presente uma estrela.

“Incrível, sensacional... uma estrela com meu nome”, comentou o atleta ao agradecer o presente em seus stories.

Confira aqui a festa para Paulo André no aeroporto do Rio de Janeiro!

Reprodução: Instagram