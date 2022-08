Atleta e ex-BBB Paulo André adota visual platinado: "Nevou"

Ex-BBB Paulo André resolve repaginar o visual e adota cabelo platinado, surpreendendo seguidores na web

Redação Publicado em 09/08/2022, às 08h49

O ex-BBB Paulo André (24) resolveu repaginar o visual na última semana. P.A adotou o cabelo platinado e surpreendeu seus seguidores ao mostrar o novo estilo.

Em seu perfil no Instagam, Paulo André compartilhou uma série de fotos em frente à praia, e aproveitou para mostrar o novo visual.

Nas fotos, o atleta apareceu com um look estiloso, de calça jeans e uma camiseta branca básica, e roubou a cena ao exibir os cabelos platinados. Na legenda do post, P.A colocou alguns emojis de 'neve', brincando com o estilo.

Não demorou para os fãs de Paulo André marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza do ex-BBB: "Uauu! Aí sim", escreveu um. "Gato", disse outra fã. "Nevou", brincou um amigo.

Veja o novo visual de Paulo André:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo André 🏁 (@iampauloandre)

No Caldeirão, Marcos Mion entrega medo inusitado de Paulo André

No últimosábado, 6, Paulo André (24) marcou presença no Caldeirão sob o comando de Marcos Mion (43), e teve seu medo inusitado revelado durante o programa. Mion revelou que Paulo André tem medo de palhaços, segundo o apresentador, o medo de P.A: "Faz a perna não correr, faz a perna tremer", brincou.

