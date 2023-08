Nora de Faustão mostra final de semana com as três filhas: ''Maravilhosos''

Em fazenda com as herdeiras, nora de Faustão, Schynaider Moura, curte final de semana; veja as fotos

A nora de Faustão, Schynaider Moura, curtiu o último final de semana ao lado de suas três filhas, Anne Marie, Elle-Marie e Gioe Marie. Nos registros, ela apareceu com as herdeiras, fruto do casamento vivido com um empresário, sem o namorado, João Guilherme Silva.

Aproveitando a natureza do local, a loira não apenas brincou com as garotas, mas aproveitou para pescar e realizar atividades ao ar livre. "Dump do final de semana na fazenda! Foram dias maravilhosos com direito a pescaria, andar de cavalo e muita diversão em família", contou.

É bom lembrar que uma das filhas de Schynaider Moura, Anne Marie, de 14 anos, comemorou em junho um ano do transplante de coração . Assim como o sogro, a modelo já passou pela espera de um órgão na fila.

"22/06/2022 Dia que minha filha renasceu… Dia de celebrar e comemorar 1 ano de sucesso do transplante cardíaco, que deu a ela mais uma oportunidade de viver uma vida saudável! O dia que recebeu seu novo coração, depois de um tempo na fila de espera e muitos dias cheio de altos e baixos, de incertezas, angústia e de muito medo... mas que a cada dia, eram transformados em esperança, em força, em fé, e em alegria por estar viva e poder lutar essa batalha!", falou ela.

++ Opinião: Ao deixar a Band, Faustão ganha despedida de acordo com sua importância

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Schynaider M. (@schynaider)

Filho de Faustão revela como conheceu a namorada

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, matou a curiosidade de muita gente ao revelar como conheceu a namorada, Schynaider Moura, de 35 anos. Em uma conversa sincera para o podcast PodDelas, o apresentador contou para Boo Uzueta e Thalita Meneghim que desde a primeira vez que viu a loira se interessou.

O encontro aconteceu durante um leilão na casa do jogador Ronaldo. A esposa de Fenômeno, amiga de Schynaider, havia convidado a modelo para o evento e os dois se cruzaram no local. Interessado, João Silva comprou um almoço com a loira durante o leilão.

"Uma coisa natural, não tinha como ser diferente... é um relacionamento ótimo", começou dizendo o apresentador sobre ter um bom namoro e sobre ter sempre convivido com pessoas mais velhas. Aos 19 anos, ele revelou que amadureceu rápido e que sua turma de amigos sempre foram de mais idade que ele.

Por coincidência, além de ter comprado o almoço, o filho de Faustão passou Réveillon no mesmo local que Schynaider, dias depois do leilão. Na ilha do Caribe, eles acabaram se cruzando em festas e ele não perdeu a oportunidade de investir na modelo.

"Foi indo nessa, foi na zoeira, e eu contando piada, ela começou a rir e meio que aconteceu, rolou no primeiro dia. Acordei no dia seguinte e a diferença de idade... eu estava com medo. Essa mulher vai acordar e falar 'O que que eu fiz ontem' (...) eu estava com medo do segundo dia", revelou.

João disse que adicionou o número dele no celular da modelo já com o nome de 'João namorado'. "No começo eu não falei minha idade", revelou sobre ter conquistado a loira após ficar muito apaixonado pedindo de namoro logo no início.