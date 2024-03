Maria Gadú encanta ao mostrar registro dos primeiros passos da filha

A cantora Maria Gadú se derreteu de amores ao compartilhar o momento em que a filha de um ano, Alice, dá seus primeiros passos

A cantora Maria Gadú compartilhou com os internautas um momento para lá de especial da filha, Alice, de um aninho de vida. Através das redes sociais, a artista mostrou o trecho de um vídeo onde a pequena aparece dando os primeiros passinhos.

Esbanjando fofura, a herdeira de Maria Gadú encantou a web ao surgir toda sorridente no registro. "Alguém começando a andar", se derreteu a famosa ao dividir a novidade com os fãs. No registro publicado, a menina aparece andando em direção à pessoa que filmava a cena fofíssima.

Em janeiro deste ano, Maria Gadú celebrou o primeiro ano de vida da filha. A cantora organizou uma festinha intimista com familiares e amigos para comemorar a data especial com muito amor e alegria.

"Feliz! Feliz primeiro aniversário, bibiribinha. Feliz aniversário @vanessanicieza meu amor gigante. Feliz aniversário pra nossa família! 1 ano dessa alegria imensa, desse amorzão, sorridente e simpática! Nos trouxe luz, força e generosidade. Nos trouxe novos planos, doçura e pouquíssimas dores de cabeça! Que ano! O melhor ano da minha vida!!!", declarou a famosa em um trecho de sua homenagem para a filha.

Vale lembrar que Alice tem três mães: Maria Gadú, a artista plástica Ana Paula Popi, namorada da cantora, e Vanessa Corrêa, que é irmã de Gadú e foi quem gerou a bebê em seu ventre. Elas escolheram o cantor Milton Nascimento para ser o padrinho da pequena.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por || m a r i a g a d ú || (@mariagadu)

Filhos de Viih Tube e Bianca Andrade brincam juntos em parquinho

O casal Viih Tube e Eliezer recentemente se mudaram para a nova mansão de sua família em um condomínio privado na Granja Viana, em São Paulo. Com isso, sua filha Lua Di Felice, de 11 meses, já está aproveitando ao máximo para socializar com os vizinhos. Nesta segunda-feira, 18, a pequena foi vista brincando com Cris, de 2 anos, filho de Bianca Andrade, no parquinho do condomínio onde ambas as famílias moram.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Viih Tube compartilhou um clique de sua filha e Cris, que se encontraram durante a manhã em um passeio. No clique, Lua apareceu sentada em seu carrinho de bebê, enquanto o filho de Bianca e do influenciador Fred Bruno apareceu segurando o carrinho.

Na legenda da publicação, a ex-BBB escreveu um pouco mais sobre esse encontro. "Amiguinhos de condomínio. Agora são vizinhos oficiais e brincaram hoje no parquinho", disse Viih, que ainda aproveitou para cutucar Bianca. "Já estão se vendo mais que a gente amiga KKKK", brincou a loira. Confira!