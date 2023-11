Maria Gadú apresenta a filha que foi gerada por sua irmã: "Somos gratas"

Maria Gadú apresenta a filha que foi gerada por uma gravidez solidária de sua irmã; primeira foto foi compartilhada nesta sexta, 24

A cantora Maria Gadú emocionou os fãs ao exibir pela primeira vez sua filha, Alice. Aos 9 meses, ela foi apresentada aos fãs em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 24.

A pequena foi gerada por Vanessa Corrêa, irmã da artista. Grandona e esperta, ela ganhou uma declaração de amor da estrela que é uma das maiores intérpretes da MPB no momento.

"Meu amor, a gente está indo. Indo cantar. Meu amor, o ofício é sagrado e agradecemos cada linda oportunidade de trabalhar, fazemos isso com honra e alegria. Meu amor, a gente vai ficar com uma saudade miserável, de todos os segundos preciosos que você proporciona, as risadas escandalosas que damos com suas descobertas", disse.

Apaixonada pela pequena, ela seguiu se declarando. "Você é tão simpática e animada, somos gratas por tudo de luz que você nos traz. Nossa Monifa, as mami vão, a mami fica. Você sempre será cuidada nesse belíssimo matriarcado que formamos. Te amo te amo te amo", completou ela.

A pequena Alice será criada por três mães: Maria Gadú, Ana Paula Popi, namorada da cantora, e Vanessa Corrêa. O casal assumiu o namoro em 2021 e, recentemente, trocou mensagens de carinho e elogio nas redes sociais.

Cantora se posicionou

A cantora Maria Gadú fez uma rara aparição com a namorada, Ana Paula Popi, ao fazer um novo post nas redes sociais. Recentemente, ela relembrou uma foto das duas juntas e trocando um beijo em uma linda paisagem.

"Cuidem da vida de vocês. Cuidem das famílias de vocês. Bando de machos escrotos querendo ditar sobre vidas. Sempre. Abandonam suas filhas e filhos e ainda tem a PACHORRA de se acharem no direito de decidir sobre o amor alheio. NÃO PASSARÃO. Vamos nos casar, vamos criar e amar nossas crianças e vocês vão ser SEMPRE os imbecis que inventaram o pecado. Nós dizemos SIM ao casamento, SIM a maternidade, SIM ao amor", afirmou.