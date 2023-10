Maria Gadú faz rara aparição com a namorada e fala sobre casamento

Maria Gadú faz post contra projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo e aparece em momento romântico com a namorada

A cantora Maria Gadú fez uma rara aparição com a namorada, Ana Paula Popi, ao fazer um novo post nas redes sociais. Nesta terça-feira, 10, ela relembrou uma foto das duas juntas e trocando um beijo em uma linda paisagem.

Na legenda, a artista manifestou que é contra o projeto de lei que está na Câmara dos Deputados para proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A cantora contou que quer casar e ter filhos com a amada.

"Cuidem da vida de vocês. Cuidem das famílias de vocês. Bando de machos escrotos querendo ditar sobre vidas. Sempre. Abandonam suas filhas e filhos e ainda tem a PACHORRA de se acharem no direito de decidir sobre o amor alheio. NÃO PASSARÃO. Vamos nos casar, vamos criar e amar nossas crianças e vocês vão ser SEMPRE os imbecis que inventaram o pecado. Nós dizemos SIM ao casamento, SIM a maternidade, SIM ao amor", afirmou.

Vale lembrar que Gadú e Ana Paula assumiram o romance no Dia dos Namorados de 2021, mas o romance começou alguns meses antes.

Este é o primeiro relacionamento da cantora desde o fim do casamento com Lua Leça em 2020.

