Vera Zimmermann surpreende ao exibir fotos com a namorada em data especial

Vera Zimmermann se declara para a namorada e exibe fotos inéditas das duas juntas

A atriz Vera Zimmermann fez uma declaração de amor para sua namorada, a atriz e diretora Luciana Ramanzini, nas redes sociais. Ela aproveitou o dia do aniversário da amada para exibir fotos inéditas das duas juntas e falou sobre o amor delas.

"Hoje é o dia dela! Minha namorada, mulher, companheira e meu amor. Com quem escolhi dividir minha vida e quem me ensina a viver a dois. Parabéns @luramanzini e obrigada por deixar minha vida melhor, te amo", disse ela na legenda.

As duas estão juntas desde 2022, quando se conheceram nos bastidores do espetáculo As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão. No passado, Vera já viveu um romance com o apresentador Jô Soares e com o cantor Caetano Veloso.

Conheça o namorado de Priscilla Alcantara

Recentemente, a cantora Priscilla Alcantara assumiu que está namorando! Ela apareceu pela primeira vez ao lado do seu novo eleito, que é o DJ André Laudz. Saiba aqui mais sobre o rapaz que conquistou o coração da cantora:

O DJ André Laudz tem 31 anos, nasceu em Curitiba e é produtor musical, DJ e compositor. Ele faz parte do duo de música eletrônica Tropkillaz, que já existe há mais de 10 anos em parceria com o DJ Zegon. O duo já ganhou Grammy Latino e o MTV Millenial Awards Brasil.

O rapaz sempre fez parte do mundo artístico e se apaixonou pela cultura do hip hop no início da adolescência e logo começou a produzir músicas. Nas redes sociais, ele é discreto e costuma mostrar mais fotos dos seus looks e dos bastidores de seus trabalhos.

O namoro de Laudz e Priscilla Alcantara é recente e eles se conheceram por causa do trabalho. “Ele é produtor, DJ… Começamos a trabalhar juntos e foi assim que a gente se conheceu”, afirmou ela ao site Gshow. Eles assumiram a relação no dia 7 de setembro de 2023, quando postaram fotos juntos antes de irem para um festival de música em São Paulo.