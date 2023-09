Quem é o novo namorado de Priscilla Alcantara? Saiba mais sobre Laudz

Priscilla Alcantara assume namoro com o DJ Laudz. Saiba mais sobre o rapaz que conquistou o coração da cantora

Nesta semana, a cantora Priscilla Alcantara assumiu que está namorando! Ela apareceu pela primeira vez ao lado do seu novo eleito, que é o DJ André Laudz. Saiba aqui mais sobre o rapaz que conquistou o coração da cantora:

O DJ André Laudz tem 31 anos, nasceu em Curitiba e é produtor musical, DJ e compositor. Ele faz parte do duo de música eletrônica Tropkillaz, que já existe há mais de 10 anos em parceria com o DJ Zegon. O duo já ganhou Grammy Latino e o MTV Millenial Awards Brasil.

O rapaz sempre fez parte do mundo artístico e se apaixonou pela cultura do hip hop no início da adolescência e logo começou a produzir músicas. Nas redes sociais, ele é discreto e costuma mostrar mais fotos dos seus looks e dos bastidores de seus trabalhos.

O namoro de Laudz e Priscilla Alcantara é recente e eles se conheceram por causa do trabalho. “Ele é produtor, DJ… Começamos a trabalhar juntos e foi assim que a gente se conheceu”, afirmou ela ao site Gshow. Eles assumiram a relação no dia 7 de setembro de 2023, quando postaram fotos juntos antes de irem para um festival de música em São Paulo.

Veja as fotos do DJ Laudz, que é o novo namorado de Priscilla Alcantara:

