Vizinhos, filhos de Viih Tube e Bianca Andrade brincam juntos em parquinho

Lua Di Felice e Cris, filhos de Viih Tube e Bianca Andrade, se encontram no parquinho do condomínio onde moram e brincam juntos; confira os registros!

O casal Viih Tube e Eliezer recentemente se mudaram para a nova mansão de sua família em um condomínio privado na Granja Viana, em São Paulo. Com isso, sua filha Lua Di Felice, de 11 meses, já está aproveitando ao máximo para socializar com os vizinhos. Nesta segunda-feira, 18, a pequena foi vista brincando com Cris, de 2 anos, filho de Bianca Andrade, no parquinho do condomínio onde ambas as famílias moram.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Viih Tube compartilhou um clique de sua filha e Cris, que se encontraram durante a manhã em um passeio. No clique, Lua apareceu sentada em seu carrinho de bebê, enquanto o filho de Bianca e do influenciador Fred Bruno apareceu segurando o carrinho.

Na legenda da publicação, a ex-BBB escreveu um pouco mais sobre esse encontro. "Amiguinhos de condomínio. Agora são vizinhos oficiais e brincaram hoje no parquinho", disse Viih, que ainda aproveitou para cutucar Bianca. "Já estão se vendo mais que a gente amiga KKKK", brincou a loira.

Confira o registro:

Foto: Reprodução / Instagram

Viih Tube e Eliezer recebem visita especial de amigos ex-BBBs na nova mansão

Recém-mudados para sua nova mansão, Viih Tube e Eliezer já receberam visitas especiais em seu lar. No último domingo, 17, o casal recebeu os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo em sua residência.

Através das redes sociais, a advogada Laís mostrou detalhes de como ela e Gustavo foram bem recebidos na mansão dos amigos, além de compartilhar imagens do almoço bastante chique. "Sendo muito bem recebidos. Entrada, prato principal, não sei o que... Menina, é chique demais. Estou chocada. E os primeiros convidados, amei!", declarou a ex-BBB.

Em determinado momento do dia, os quatro posaram juntinhos para registrar a ocasião especial. A pequena Lua, de 11 meses, filha de Viih e Eliezer, esbanjou fofura e roubou a cena ao completar a foto.

Vale lembrar que Eliezer, Laís Caldas e Gustavo Marsengo participaram da mesma edição do Big Brother Brasil em 2022. Fora do reality show da Globo, eles fortaleceram ainda mais o laço de amizade e se encontram sempre que podem. Viih Tube, por sua vez, fez parte do elenco do BBB 21.

Clique aqui e confira as fotos!