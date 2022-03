Mãe de Giovanna Ewbank abre álbum de fotos dos netos no rancho da família

Deborah Ewbank, mãe da atriz Giovanna Ewbank, encanta ao dividir fotos dos netos no rancho da família

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 14h42

Deborah Ewbank atualizou as suas redes sociais com cliques perfeitos dos netos, Titi (8) e Bless (7), se divertindo no rancho da família.

No perfil do Instagram, a mãe de Giovanna Ewbank (35) selecionou os melhores registros dessa temporada de descanso na casa da filha e do genro, Bruno Gagliasso (39), em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

"Rancho da Montanha", escreveu a veterana na legenda.

Nas imagens, ela flagrou os netos mais velhos em diferentes locais do paraíso familiar.

"Quanto amor em um só rolo de FOTOS", declarou Gio nos comentários. "Meu Deus quanta beleza numa foto", "Que lugar maravilhoso!!!", "Absolutamente lindo", elogiaram os internautas.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE DEBORAH EWBANK