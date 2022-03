Giovanna Ewbank desfruta dias de descanso no rancho da família: ''A vida que sempre quis''

A apresentadora Giovanna Ewbank publicou cliques andando de quadriciclo pelo rancho da família

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 15h17

Giovanna Ewbank (35) compartilhou mais registros dos seus dias de descanso em rancho da família em Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro.

No feed do Instagram, a apresentadora postou lindos registros andando de quadriciclo pelo local paradisíaco.

"A vida que sempre quis…", escreveu ela na legenda da publicação.

Para a ocasião, ela apostou em um biquíni rosa, shorts jeans e chapéu de palha.

"Gata toda toda, maravilhosa, divina", declarou Fabiula Nascimento; "A mulher mais bela do Brasil na minha opinião", disse uma internauta; "Se tem alguém mais linda desconheço", disparou outra.

CONFIRA OS CLIQUES DE GIOVANNA EWBANK