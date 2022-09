Luana Piovani mata a saudade dos filhos após férias: ''Acabou a Disney do papai''

Após dias longe dos filhos, Luana Piovani comenta sobre a criação diferente entre ela e Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 12h04

Luana Piovani (46) está matando a saudade dos três filhos após uma temporada de férias com o pai, Pedro Scooby (34). A atriz compartilhou lindos registros dos herdeiros e comentou sobre a diferença na criação deles.

No clique, Dom (10), Liz (7) e Bem (7) posam juntinhos no quarto. "O silêncio e a casa impecavelmente arrumada agora já virou gritaria e bagunça. Grata Pai, por esses tesouros, saudáveis, amorosos e amados", agradeceu ela.

"Acabou a 'disney' do papai e agora começa o regime de limites e disciplina da mamãe.

Equilíbrio e coragem é o que a vida quer da gente", completou ela na legenda.

Nos comentários, os admiradores rasgaram elogios para o trio. "Família linda mamãe", "Casa bagunçada = casa com criança feliz", "Lindos demais", "Pronto o coração da mãe tá cheinho", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

LUANA PIOVANI MOSTRA PRESENTE PARA A FILHA DE PEDRO SCOOBY E CINTIA DICKER

A atriz Luana Piovani (46) mostrou, mais uma vez, que está mantendo uma boa relação com o ex-marido e pai de seus filhos, Pedro Scooby (34)! A artista compartilhou com seus seguidores um presente que pretende dar para a nova integrante da família do surfista. A atual esposa do atleta, Cintia Dicker (35), está grávida à espera de uma menininha, que se chamará Aurora.

"Alguém no Brasil me deu esse quadro. Gostaria de saber quem foi... Precisamos fazer um para a Aurora", disse a loira na postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!