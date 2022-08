Luana Piovani comemora o aniversário dos filhos gêmeos, Bem e Liz: ''Estão longe, mas felizes''

Os filhos gêmeos de Luana Piovani e Pedro Scooby estão completando 7 anos e ganharam uma declaração da mãe

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 13h23

Nesta quarta-feira, 31, Luana Piovani (46) e Pedro Scooby (34) estão comemorando o aniversário de 7 anos dos filhos gêmeos, Bem e Liz. A mãe coruja compartilhou uma linda homenagem para os herdeiros, que estão viajando com o pai na data especial.

"Hoje meu coração ta em festa! É aniversario do Bemzuco e da Lizoca, meus gêmeos preciosos que tanto enchem me de alegria. Estao longe de mim, mas felizes, vivendo alegrias e experiencias inesquecíveis com o mano mais velho e com o pai @pedroscooby e isso faz me saudosa, mas muito feliz.", escreveu ela.

A atriz ainda comentou sobre a felicidade dos pequenos quando estão com o surfista. "Qualquer sorriso deles pra mim é ouro e essa cumplicidade com o pai é cura prum futuro equilibrado. Que muitas sejam as bençāos sobre meus filhos e nossa familia", declarou.

Ainda na publicação, Luana compartilhou o vídeo que mandou para Bem e Liz. Na última segunda-feira, 29, ela completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial do ex-marido.

LUANA PIOVANI COMEMORA O ANIVERSÁRIO COM FESTA INTIMISTA

Luana Piovanicompletou 46 anos de vida nesta segunda-feira, 30, e comemorou a data especial com uma festa intimista. Nas redes sociais, a atriz compartilhou algumas fotos ao lado dos familiares, alguns amigos e do namorado, Lucas Bitencourt, e refletiu sobre seu aniversário. "Foram muitos anos fazendo festas incríveis de aniversário, mas felizmente a maturidade chega e, festar torna se viver bem todos os dias. Sim porque pra mim a vida é uma grande festa que eu celebro diariamente", afirmou a artista no começo da publicação.

