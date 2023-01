Junior Lima encanta ao mostrar novas fotos com os dois filhos

Casado com Monica Benini, Junior Lima exibe fotos inéditas durante brincadeira com os dois filhos, Otto e Lara: 'Feliz 2023 pra vocês!'

O música e cantor Junior Lima (38) agitou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 2, ao compartilhar novas fotos com os seus filhos, Otto (5) e Lara (1), frutos do casamento com a influenciadora digital Monica Benini (37). Discreto com a vida pessoal, o artista abriu uma exceção desta vez para desejar um feliz início de ano para seus fãs .

Nas fotos, o papai coruja apareceu brincando com as crianças no sofá de casa e esbanjou alegria com o momento especial. Porém, ele tomou o cuidado de preservar os rostos dos filhos, já que preza pela privacidade das crianças durante o crescimento.

“Otto e Lara desejam um feliz 2023 pra vocês!”, disse ele na legenda. Vale lembrar que Junior Lima sempre foi muito discreto em suas redes sociais e quase não fazia posts. Porém, nos últimos tempos, ele tem feito mais posts na web, nos quais mostra sua rotina como músico e curiosidades de sua vida.

Junior Lima e Monica Benini celebram os 8 anos de casamento

Em outubro de 2022, Junior Lima e Monica Benini comemoraram o aniversário de 8 anos de casamento com declarações de amor nas redes sociais. Os dois fizeram posts especiais para marcarem a data publicamente.

"8 anos das promessas que saíram do fundo do meu coração. Na alegria, na tristeza ou qualquer outra situação! Te amo profundamente @monicabenini. Que sejamos sempre muito parceiros e inteiros! Vamos nessa, que isso é só o começo!", escreveu ele na legenda da publicação.

Mais cedo, Mônica também comemorou o aniversário de casamento. "8 anos de um dos dias mais felizes da nossa vida. E parece que foi ontem… lembro de cada sensação, do frio na barriga, da alegria que nos deixou com sorrisos largos. E lembro que acabei meus votos te falando que eu escolhia casar com você todos os dias. 8 anos se passaram e eu continuo escolhendo nós", escreveu ela em um trecho da postagem.

