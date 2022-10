Junior Lima se declara ao comemorar aniversário de casamento: "Te amo profundamente"

Junior Lima completou 8 anos de casado com Mônica Benini e comemorou a data com linda declaração na web

Nesta terça-feira, 25, Junior Lima (38) e Mônica Benini(37) completaram oito anos de casados, e o músico fez questão de comemorar a data especial nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou um vídeo com alguns momentos marcantes ao lado da amada e prestou uma linda declaração de amor para a designer de joias.

"8 anos das promessas que saíram do fundo do meu coração. Na alegria, na tristeza ou qualquer outra situação! Te amo profundamente @monicabenini. Que sejamos sempre muito parceiros e inteiros! Vamos nessa, que isso é só o começo!", escreveu ele na legenda da publicação.

Mais cedo, Mônica também comemorou o aniversário de casamento. "8 anos de um dos dias mais felizes da nossa vida. E parece que foi ontem… lembro de cada sensação, do frio na barriga, da alegria que nos deixou com sorrisos largos. E lembro que acabei meus votos te falando que eu escolhia casar com você todos os dias. 8 anos se passaram e eu continuo escolhendo nós", escreveu ela em um trecho da postagem.

Confira a homenagem de Junior Lima para a esposa:

