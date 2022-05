Juliana Paes exibe momento único que viveu ao lado dos filhos: ''Amor''

Atriz Juliana Paes se derrete ao exibir momento especial que viveu ao lado dos filhos, Pedro e Antônio, no final de semana

Redação Publicado em 22/05/2022, às 17h35

A atriz Juliana Paes (42) decidiu usar suas redes sociais para exibir uma série de momentos especiais que viveu ao lado de sua família neste final de semana, 22.

Aproveitando a pausa na agenda e nos trabalhos, a artista curtiu o dia ensolarado ao lado dos herdeiros, Pedro (11) e Antônio (8).

Em um momento raro, a brasileira posou agarradinha com os meninos e aproveitou o momento para declarar todo seu amor por eles.

“Amor em seis atos”, escreveu ela na legenda da publicação.

O destaque nos comentários ficou pelo tamanho dos ‘pequenos’, frutos do relacionamento de Juliana Paes com Carlos Eduardo Baptista (44): "Eles cresceram muito rápido! Lindos", destacaram. "Eles são a sua cara!", pontuou uma segunda. "Essa fase é ótima aproveita", disse uma terceira.

Mesmo sem contrato fixo com a Globo, Juliana Paes continua fazendo participações nos programas com outro tipo de contrato. A atriz não tem mais contrato fixo com a emissora carioca.

Juliana Paes se derrete ao exibir momento especial que viveu ao lado dos filhos, Pedro e Antônio: