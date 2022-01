Juliana Paes exibe momentos especiais que viveu com a família durante passeio na neve

Juliana Paes exibiu alguns momentos especiais e divertidos que viveu com a família em um passeio na neve

Nesta quarta-feira, 26,Juliana Paes(42) decidiu usar suas redes sociais para exibir uma série de momentos especiais que viveu ao lado de sua família durante um passeio que eles fizeram na neve.

A atriz publicou inúmeros cliques onde ela aparece brincando com um bonecão do Capitão América, recebendo amor do marido, Dudu Baptista, vendo os filhos arrasarem no ski e ainda curtindo a companhia de algumas amigas.

Ela ainda esbanjou estilo ao escolher o look para a ocasião, apostando em uma calça preta, um casaco vermelho e um sobretudo de pelinhos.

Na legenda, ela escreveu: "Hey! Capitãm mamãe!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Meus lindos!", disse um. "Arrasou!", falou outro. "Ver vocês felizes é tudo!", escreveu um terceiro.

