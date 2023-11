José Loreto encanta ao surgir brincando com a filha: "Momentos simples"

O ator José Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo da filha, Bella, brincando em um balanço

José Loreto encantou os seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 24, ao compartilhar um vídeo com a filha, Bella, de cinco, fruto de seu casamento com a atriz Débora Nascimento, de quem se separou em 2019.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator, que interpretou o cantor Lui Lorenzo na novela 'Vai Na Fé', da TV Globo, surgiu empurrando a filha em um balanço, e falou sobre poder viver momentos especiais com a herdeira. Além disso, ele recordou outros momentos marcantes que viveu com a pequena.

"Momentos simples são os que mais ficam eternizados. Foi o umbigo que caiu no banho, a primeira vez que falou “tatai”, um passeio de bicicleta, um mergulho no mar, uma dança rebolativa, um beijo de bom dia, papai amado do meu coração, um balanço sempre cheio de afeto… Obrigado meu Deus, minha filha é uma benção!", celebrou Loreto na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram com o vídeo e encheram a postagem de curtidas e elogios. "Lindos momentos", disse uma seguidora. "Esses são os verdadeiros momentos de felicidade na vida", afirmou outra. "Que maravilha", falou uma admiradora.

Confira a publicação:

José Loreto se pronuncia sobre acidente em set de gravação

O ator José Loreto deixou seus fãs preocupados com seu bem-estar. Isso porque o artista precisou de cuidados médicos após se machucar no set de gravação de uma série que está produzindo. Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, do Jornal O Globo, ele precisou passar por uma cirurgia após fraturar o pé.

Nos stories do Instagram, o astro decidiu esclarecer a situação. "Seguinte, saíram algumas matérias aí que assustaram algumas pessoas. Assustou a minha avó, de 96 anos. Então vamos esclarecer para não deixar ninguém nervoso. Estou fazendo um jogador de futebol, quebrei o quinto metatarso. Lesão do Neymar, jogador de futebol, jogador caro. A cirurgia foi indicação do médico, fiz a cirurgia, estou ótimo, ficou perfeito", disse ele em um trecho do vídeo. Confira o esclarecimento completo!