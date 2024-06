Fátima Bernardes surge de cara lavada enquanto treina maquiagem. Veja!

Fátima Bernardes compartilha um vídeo em que aparece de cara lavada enquanto treina maquiagem que pretende fazer em Paris

Ao que parece, Fátima Bernardes está super animada para participar da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris no próximo mês. Tanto que, nesta segunda-feira, 24, a jornalista compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece treinando um estilo de maquiagem que usará durante as gravações de suas reportagens e entrevistas.

No vídeo, compartilhado no Instagram Stories, Fátima aparece de cara lavada antes de começar a se maquiar. A famosa optou por uma maquiagem mais básica, apenas com os olhos marcados com máscara de cílios.

"Praticando para fazer bonito em Paris", escreveu ela na publicação. A estrela vai cobrir os Jogos Olímpicos em um canal no YouTube e já começou a produção de conteúdo. Por enquanto, ela criou um quadro em seu canal no Youtube em que entrevista medalhistas olímpicos.

Medo

Apesar de já ter viajado muito, voar continua sendo um desafio para Fátima Bernardes. A apresentadora não esconde que tem um grande medo de voar e, em uma nova entrevista, revelou que precisou fazer terapia para superar a ansiedade.

"Comecei a fazer terapia em 2001 por causa das crises de ansiedade nos voos e nunca mais parei. Fiquei dois anos sem conseguir viajar. Tentei de tudo, mas a fobia não vai embora. A diferença é que agora não deixo mais de embarcar", disse ela à Veja.

A jornalista já falou sobre seu medo outras vezes e compartilhou como lida com as viagens em seu perfil no Instagram. Em 2022, ela revelou que, toda vez que precisa viajar de avião, segue algumas estratégias para se sentir mais tranquila: chegar cedo ao aeroporto, escolher um assento na parte da frente da aeronave, ter uma playlist com músicas relaxantes e levar um bom livro para se distrair.

"Não é surpresa para ninguém aqui que não gosto de andar de avião, mas adoro viajar. Então, só me resta enfrentar", afirmou a artista, que em seguida contou como faz para lidar com o medo. "Algumas coisas me ajudam nessa missão: chegar cedo ao aeroporto para evitar mais estresse, sentar mais na frente da aeronave e sempre no corredor, ouvir uma playlist que me deixe tranquila durante a decolagem e um livro para ler", acrescentou.