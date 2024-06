Anitta passa perrengue ao mudar de visual para evento de moda

Anitta passou um perrengue ao mudar o visual para a Semana de Alta Costura de Paris. A poderosa levou a situação com muito bom-humor

Anitta foi uma das celebridades convidadas para curtir a Semana de Alta Costura de Paris e passou por um perrengue chique nesta segunda-feira, 24. A cantora precisava trocar o look entre um desfile e outro, mas sem estragar a maquiagem.

Em seu Instagram Stories, a Poderosa compartilhou um vídeo em que aparece só de roupão encostada em uma banheira, enquanto lavava seu cabelo com o auxílio do chuveirinho. "Quando tem que trocar o look, mas não trocar a maquiagem", disse ela.

Em seguida, a artista contou que a correria faz parte do mundo fashion. "Não desperdiçar a maquiagem, mas trocar o cabelo, porque tem que ser uma nova entrega. Vamos lá, são as correrias do fashion. Essa vida de modelo", brincou.

A Semana de Alta Costura de Paris, uma das mais importantes do mundo da moda, teve início nesta segunda-feira, 24. O evento é conhecido por atrair celebridades e fashionistas de todo o mundo, que buscam descobrir as últimas tendências e coleções das grifes mais famosas.

Look deslumbrante

Nesta segunda-feira, 24, Anitta conferiu o desfile da grife Schiaparelli e arrasou na escolha do look. A famosa optou por um vestido longo com recortes estratégicos e a parte das costas toda aberta. As joias, o penteado e a maquiagem deram o toque final na produção.

"O poder da Schiaparelli. A manifestação mais pura da arte na Alta-Costura bem diante dos nossos olhos. Tudo. Que momento maravilhoso tive em Paris. Em dois eventos incríveis", escreveu ela na legenda.

Métodos contraceptivos

A cantora Anitta abriu o jogo sobre sua vida pessoal e sua saúde durante participação no podcast On Purpose with Jay Shetty e revelou por que não utiliza anticoncepcionais como pílulas ou DIU. Ela explicou o que mudou na sua vida após deixar de usar métodos anticoncepcionais com hormônio.

"Era uma loucura com os hormônios, porque a vida nunca era estável, era como uma montanha-russa, loucura. Meu corpo não recebia isso bem”, começou a cantora, explicando que teve muitos efeitos colaterais.

"Antes, eu era muito preocupada em ser mais bem-sucedida e ser mais rica. Os hormônios do anticoncepcional causaram perda de cabelo, loucura na minha pele, mudanças bruscas no humor, em que eu ficava muito deprimida em certos momentos e depois muito feliz e irritada. Era uma montanha-russa e eu não queria mais isso".