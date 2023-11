José Loreto se pronuncia sobre acidente em set de gravação e explica cirurgia

Após passar por cirurgia devido a uma fratura no pé, José Loreto se pronuncia sobre seu acidente em set de gravação; confira!

Nesta quarta-feira, 1, o ator José Loreto deixou seus fãs preocupados com seu bem-estar. Isso porque o artista precisou de cuidados médicos após se machucar nos sets de gravação de uma série que está produzindo. Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, do Jornal O Globo, ele precisou passar por uma cirurgia após fraturar o pé.

Mais tarde neste mesmo dia, o astro apareceu nos stories de seu perfil oficial do Instagram e decidiu esclarecer a situação após causar pânico em seus seguidores. "Seguinte, saíram algumas matérias aí que assustaram algumas pessoas. Assustou a minha avó, de 96 anos. Então vamos esclarecer para não deixar ninguém nervoso", disse José, que agradeceu pelo carinho e zelo daqueles que gostam dele.

Em seguida, o ator explicou o que aconteceu, com a voz acelerada, mas trazendo todas as informações necessárias ao público. "Estou fazendo um jogador de futebol, quebrei o quinto metatarso. Lesão do Neymar, jogador de futebol, jogador caro. A cirurgia foi indicação do médico, fiz a cirurgia, estou ótimo, ficou perfeito", iniciou.

Por fim, ele falou um pouco mais sobre sua recuperação. "Estou fazendo fisioterapia, o roteiro mudou um pouquinho. A gente atrasou um pouquinho a gravação, colocaram umas cenas que não me movimentava, agora já posso me movimentar. Está tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso", declarou.

José Loreto faz mudança radical no cabelo e surge platinado

Em setembro, o ator José Loreto decidiu passar por uma mudança radical em seu visual. Após o fim da novela Vai Na Fé, da Globo, o artista decidiu abandonar os fios morenos e apostar em um cabelo super platinado para sua nova fase.

Nas redes sociais, ele revelou as mudanças em seu cabelo e ostentou seu novo visual para seus seguidores. “Transformação Mode on. Se achegue novo José, que esse loiro é teu e de uma nova vida que já começou a ser construída”, disse ele.

Nos comentários do Instagram, os fãs aprovaram a mudança no visual dele. “Lógico que amei!”, disse um seguidor. “Nossa, que gato”, afirmou outro. “Ficou mais gato ainda”, declarou mais um.