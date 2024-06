Quem é a mãe do 12º filho de Elon Musk? Descubra mais sobre Shivon Zills

Elon Musk confirmou o nascimento de seu 12º filho, com executiva da Neuralink; Bilionário e Shivon Zills já são pais de gêmeos

Elon Muskconfirmou ao site americano "Page Six" que teve um terceiro filho comShivon Zills, executiva da Neuralink, a startup do bilionário que atua no segmento de saúde e chips cerebrais. Os dois já tinham um casal de gêmeos em 2021, e assim, Musk soma agora 12 filhos, com três mulheres diferentes.

A criança nasceu em 2023 e Musk disse ao site que isso não era um segredo porque a família e os amigos do casal sabem, mas que seria estranho ter feito um anúncio para a imprensa. Ele não comentou o nome e nem o gênero da criança. Mas afinal quem é Shivon Zills?

Shivon Zilis cresceu em Ontário, Canadá, mas cursou a faculdade na Universidade de Yale, onde estudou economia e filosofia, disse ela ao USA Today. Enquanto estudava lá, ela também foi goleira do time de hóquei no gelo e até tentou ingressar no time de esgrima ao mesmo tempo.

Ela é especialista em aprendizado de máquina e inteligência artificial. Ela iniciou sua carreira na IBM e na Bloomberg, onde trabalhou em startups internas e desde então passou a trabalhar diretamente com IA. Em 2016, ela se juntou à OpenAI, que foi co-fundada por Musk e foi aí que eles se conheceram. No entanto, ela deixou o conselho em março de 2023, de acordo com The Information.

Em novembro de 2021, Zilis e Musk deram as boas-vindas secretamente aos gêmeos, Strider e Azure, em Austin, Texas. Os gêmeos chegaram poucas semanas antes de Musk dar as boas-vindas a um filho por meio de uma barriga de aluguel com sua então parceira, a cantora Grimes.

Em Elon Musk , uma biografia do jornalista Walter Isaacson, Zilis disse que originalmente estava pensando em usar um doador anônimo de esperma para ter filhos, até que Musk se ofereceu para ser o próprio doador de esperma.

“Ele realmente quer que pessoas inteligentes tenham filhos, então me incentivou a fazer isso”, disse ela. “Não consigo pensar em genes que preferiria para meus filhos”.

Depois que começou a receber mais atenção da mídia, Zilis tornou seu Instagram privado e excluiu seu LinkedIn. No entanto, ela ainda posta regularmente no X, incluindo vídeos dela mesma com os gêmeos e Musk. Em uma postagem de maio de 2024, ela incluiu um clipe de Musk com os gêmeos no escritório da Tesla.