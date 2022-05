Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez mostram a festa de aniversário do filho do ex-BBB

Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez prestam homenagem no aniversário de 7 anos de João Lucas

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 11h11

No último dia 18, Jonas Sulzbach (36) derreteu a web ao celebrar o aniversário de seu filho, João Lucas (7).

E, no domingo, 22, chegou a hora de celebrar a vida do pequeno com uma festinha temática.

Em seu Instagram, o ex-participante do BBB publicou uma sequência de fotos para mostrar como foi o final de semana em família.

“Gratidão por viver mais momentos incríveis com eles”, escreveu na legenda. “Amo vocês”, disse Mari Gonzalez (28) nos comentários.

É claro que a influenciadora digital também não deixou de prestar uma homenagem para o enteado. Em sua conta na rede social, ela postou cliques da festa.

“7 anos de Jotinha. Tô nostálgica pensando como o tempo passou rápido, parece que foi ontem que ele era um bebê! Te amamos muito e amamos te ver feliz”, afirmou a gata.

Veja os registros de Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez comemorando o aniversário de João Lucas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jonas H Sulzbach A+ (@jonas.mbt)