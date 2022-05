Filho de Jonas Sulzbach completa 7 anos e recebe declaração do pai: ''Depois que você chegou, muita coisa mudou''

Jonas Sulzbach usa as redes sociais para prestar homenagem no aniversário de seu filho, João Lucas

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 11h39

Por mais discreto que Jonas Sulzbach (36) seja, não é segredo para ninguém que ele é apaixonado por sua família.

Inclusive, na última quarta-feira, 18, foi o aniversário de seu filho, João Lucas (7) e o modelo aproveitou para fazer uma declaração.

Em seu Instagram, ele relembrou uma sequência de diversos momentos especiais vividos ao lado do herdeiro.

“Amo tanto esse sorriso, os momentos que estamos juntos, as conversas, as bagunças. Depois que você chegou na minha vida muita coisa mudou, e mudou para melhor. Te amo muito, filhão, conte sempre com o papai”, garantiu no começo da legenda.

“Daqui a pouco estaremos juntos pra comemorar seu 7° aniversário. Que Deus te abençoe e ilumine. Sempre. 18/05 #BdayJL”, desejou o noivo de Mari Gonzalez (35) ao final.

Veja a homenagem que Jonas Sulzbach prestou no aniversário de seu filho: