João Gomes e Ary Mirelle abrem álbum de fotos do nascimento do filho

Nesta quarta-feira, 17, o cantor João Gomes utilizou suas redes sociais para atualizar as fotos de seu filho com Ary Mirelle

Nesta quarta-feira, 17, o cantor João Gomes publicou novos registros do nascimento de seu filho com Ary Mirelle. A influenciadora digital deu à luz na última terça-feira, 16, e os fãs já estão derretidos com as fotos do pequeno Jorge.

Em seus perfis oficiais do Instagram, João e Ary fizeram um post em conjunto para anunciar a chegada do primogênito. "Seja bem vindo, filho! Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro", legendaram. Em seguida, diversos comentários de carinho foram feitos, inclusive por artistas. "Aeeee que benção! Seja muito bem vindo!", escreveu Alok. "Muitas bênçãos pra essa família amada!", disse a atriz MaisaSilva

Na manhã de hoje, o cantor atualizou seus Stories com fotos exclusivas do bebê e sua família. Nas fotos, podemos ver Jorge com sua mãe, avó e já dormindo no quarto. "Essa é a missão mais bonita dessa minha vida", declarou João Gomes. O artista aproveitou para tranquilizar os fãs sobre Ary, que já está se recuperando da cesária.

João Gomes, Ary Mirelle e Jorge. Reprodução/ Instagram

Jorge no colo de sua avó, Kátia Gomes. Reprodução/ Instagram

Jorge, filho de João Gomes e Ary Mirelle. Reprodução/ Instagram

Ary Mirelle passou por cirurgia durante a gravidez

Em novembro, quando estava em seu sétimo mês de gravidez, Ary Mirelle precisou ser submetida a uma cirurgia no útero. A namorada de João Gomesfez um procedimento de emergência no colo do útero para evitar o parto prematuro do feto.

O procedimento se trata de uma cercleragem uterina, onde o colo do útero é costurado com alguns pontos, evitando que ele dilate antes da hora certa no nascimento do bebê. O cantor explicou que o procedimento foi necessário, uma vez que o colo do útero de sua namorada é muito baixo e seu bebê estava ficando pesado.

"Não falei nada pra preservar mesmo. Mas vou ter que fazer uma cerclagem de emergência, porque ela é feita no começo da gestação, e eu já estou com 27 semanas. É um pouco mais arriscado porque a bolsa pode estourar, porque o procedimento empurra ela. Por estar sendo feito tardiamente, é um pouco arriscado", disse ela na época.