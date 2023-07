Jayme Matarazzo encanta ao surgir na natureza com o filho: "Família linda"

O ator Jayme Matarazzo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o filho se divertindo na natureza

O ator Jayme Matarazzo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores com seu filho, Antonio, fruto de seu relacionamento com Luiza Tellechea.

Nos cliques publicados no feed do Instagram na tarde desta segunda-feira, 17, o artista e o herdeiro aparecem sorridentes em um jardim, mexendo na terra e plantando algumas flores, e o papai coruja falou sobre aproveitar o tempo com o menino, que está de férias.

"Enquanto seu filho tá de férias aproveitem pra estarem juntos na natureza: plantar, colocar a mão na terra, regar, isso faz um bem", aconselhou Matarazzo, recebendo várias mensagens de carinho dos fãs. "Meu Deus que lindos", disse uma seguidora. "Família linda curtindo a natureza. Amo", escreveu outra. "Que amor", falou uma fã.

Jayme e Luiza, vale dizer, estão à espera do segundo filho. O casal dividiu a boa notícia no mês passado. No Instagram, a mulher do ator postou algumas fotos em que a família aparece sorridente e revelou o sexo e o nome do bebê. Eles terão uma menina, que se chamará Maria. "Tudo novo de novo. Muito felizes em compartilhar que nossa família tá crescendo! Vamos embarcar nessa aventura tão desejada que é a nossa segunda gravidez. Antonio vai ganhar uma irmã! E tá radiante!", celebrou.

Confira as fotos de Jayme com o filho:

Festa de aniversário do filho

Em fevereiro deste ano, Antonio completou dois anos de vida e ganhou uma festa dos papais, Jayme Matarazzo e com Luiza Tellechea. Nas redes sociais, o ator compartilhou compartilhar com os seguidores alguns registros da comemoração intimista, que contou com a presença dos familiares e amigos.

"2 anos. Ontem foi dia de comemorar a vida do nosso Antonio! Amoroso, esperto, decidido, alegre, desbravador! Obrigada filho por ter nos escolhido! Vamos estar sempre do teu lado te acompanhando, te apoiando e te incentivando a te tornar tudo o que tu quer ser! Te amamos infinito e além!", declarou o artista na legenda da publicação.