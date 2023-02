Com festa intimista, Jayme Matarazzo e Luiza Tellechea celebram aniversário do filho: "Te amamos infinito"

Jayme Matarazzo e Luiza Tellechea celebraram o aniversário de dois anos do filho, Antonio, com uma festa intimista

Jayme Matarazzo (37) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para compartilhar com os seguidores alguns registros da festa de aniversário do filho, Antonio.

O menino, fruto de seu relacionamento com Luiza Tellechea, completou dois anos de vida neste último domingo, 5, e o casal fez questão de comemorar a data com uma festa intimista na companhia de alguns familiares e amigos.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou algumas fotos em que aparece soprando as velinhas com o herdeiro. Além disso, também outros cliques em que o aniversariante surge sorridente, e se declarou.

"2 anos. Ontem foi dia de comemorar a vida do nosso Antonio! Amoroso, esperto, decidido, alegre, desbravador! Obrigada filho por ter nos escolhido! Vamos estar sempre do teu lado te acompanhando, te apoiando e te incentivando a te tornar tudo o que tu quer ser! Te amamos infinito e além!", declarou o artista na legenda da publicação.

Os seguidores de Jayme parabenizaram Antonio nos comentários. "Que lindos!! Parabéns pro Antônio", disse uma fã. "Parabéns para esse príncipe lindo!!! Uma vida cheia de bênçãos para ele!", desejou outra. "Parabéns para o príncipe Antonio!!!!! Muitas felicidades, saúde, alegrias e realizações. Parabéns a toda família", falou uma terceira.

Confira as fotos da festa de aniversário do filho de Jayme Matarazzo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jayme Matarazzo (@jaymematarazzo)

Fim do contrato

O ator Jayme Matarazzo encerrou o contrato fixo com a Globo após 13 anos de trabalho na emissora. Ele escreveu um texto de despedida da emissora nas redes sociais e afirmou que tomaram a decisão de não renovar o contrato fixo e que podem voltar a fazer novos projetos no futuro por obra certa.

"Esse mês começou de uma maneira diferente, e hoje eu queria dividir com vocês essa nova página na minha linda história de 13 anos com a TV Globo (sem contar mais 24 onde eu passeava e já bagunçava por lá). Depois de muitas histórias já contadas e muitos momentos incríveis juntos, decidimos não renovar o contrato de exclusividade e a partir de agora faremos contratos por obra certa, e isso é muito legal, pelo fato de podermos continuar seguindo com vários projetos juntos, mas também podendo abraçar muitas oportunidades que estão por vir!", disse ele em um trecho da postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!