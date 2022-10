Jayme Matarazzo surge em cliques raros ao lado do filho: "Lindos"

O ator Jayme Matarazzo postou uma sequência de cliques fofo ao lado do filho, Antonio, e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 17h22

Discreto em relação à vida pessoal, Jayme Matarazzo (36) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques raros ao lado do filho, Antonio (1), e da esposa, Luiza Tellechea.

Nas imagens publicada no feed do Instagram na tarde desta sexta-feira, 21, eles aparacem curtindo alguns momentos juntos na nova casa. O ator revelou aos fãs que se mudou para a Serra da Cantareira, São Paulo, com sua família, em busca de qualidade de vida e de conexão com a natureza.

"Conexão é o que me move. Voltamos a morar na Serra, buscando uma qualidade de vida melhor pra nossa família! A conexão com a natureza e a tranquilidade foram essenciais pra nossa escolha. Estamos vivendo momentos únicos que não voltam mais e conectados ao que acreditamos ser o melhor para nossa jornada. Ao essencial da vida. A oportunidade de estar aqui, aprender com a natureza e poder mostrar isso pro Antonio é muito prazeroso! Dar uma pausa, respirar, relaxar e encontrar o equilíbrio!", disse ele, que mostrou Antonio brincando na terra e a horta que tem no lugar.

Em seguida, Jayme contou que passou um tempo longe da internet e nesse período pensou em novos trabalhos, contudo, ele confessou que pretende ficar conectados com os fãs. "Uma pausa nas redes sociais é bom, recomendo! Tive tempo de pensar em novos projetos e estruturar novas ideias… Mas quero de verdade estar mais presente por aqui e compartilhar novos projetos e mais momentos com vocês! Bom fim de semana pra todos", finalizou.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques de Antonio. "Lindos. O Antonio já está enorme", disse uma seguidora. "Família linda", comentou outra. "Como ele está cada vez mais lindo. Que Deus abençoe sua família", falou uma fã.

Confira os cliques de Jayme Matarazzo com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jayme Matarazzo (@jaymematarazzo)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!