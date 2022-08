Jayme Matarazzo e Luiza Tellechea levam filho em exposição

O ator Jayme Matarazzo mostrou fotos do passeio que fez com o filho e a esposa, Luiza Tellechea

Jayme Matarazzo (36) e Luiza Tellechea decidiram levar o filho, Antonio (1), para um passeio muito especial. O casal levou o herdeiro na exposição chamada de Beyond Van Gogh, em São Paulo.

Na tarde desta sexta-feira, 12, o ator, que interpreta Tenório na novela Além da Ilusão, da Globo, compartilhou em seu perfil no Instagram algumas ao lado do menino e da esposa na exposição. "Antonio no mundo de Van Gogh", escreveu ele na legenda.

Os seguidores ficaram encantados com os registros e deixaram elogios nos comentários. "Que lindos", disse uma internauta. "Que família mais linda", comentou outra. "Uau que lindo lugar", falou mais uma. "Antonio curtiu o passeio", observou uma fã.

Confira as fotos de Jayme Matarazzo com o filho e a esposa na exposição de Van Gogh:

Jayme Matarazzo fala sobre personagem em 'Além da Ilusão'

Recentemente, Jayme Matarazzo as redes sociais para falar sobre seu personagem na novela Além da Ilusão. O ator compartilhou algumas fotos caracterizado e refletiu sobre o trabalho, que segundo ele foi uma "jornada leve e desafiadora".

"Últimas emoções de Além da Ilusão!!! E já começa a reflexão de tudo vivido e aprendido!!! Foi uma jornada muito boa, leve e desafiadora!!! Cheia de encontros deliciosos e amigos queridos. Saio dela mais forte e cada vez mais apaixonado pela profissão, por poder estar ao lado de pessoas talentosas e pela arte!!!", afirmou ele.

