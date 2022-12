Jayme Matarazzo encerra o contrato com a Globo após 13 anos de parceria

Jayme Matarazzo informa o fim do contrato com a Globo e brinca: 'Não devolvo o crachá!'

O ator Jayme Matarazzo (37) encerrou o contrato fixo com a Globo após 13 anos de trabalho na emissora. Ele escreveu um texto de despedida da emissora nas redes sociais e afirmou que tomaram a decisão de não renovar o contrato fixo e que podem voltar a fazer novos projetos no futuro por obra certa.

O trabalho mais recente de Matarazzo na Globo foi como o padre Tenório na novela Além da Ilusão, trama das seis.

"Esse mês começou de uma maneira diferente, e hoje eu queria dividir com vocês essa nova página na minha linda história de 13 anos com a TV Globo (sem contar mais 24 onde eu passeava e já bagunçava por lá). Depois de muitas histórias já contadas e muitos momentos incríveis juntos, decidimos não renovar o contrato de exclusividade e a partir de agora faremos contratos por obra certa, e isso é muito legal, pelo fato de podermos continuar seguindo com vários projetos juntos, mas também podendo abraçar muitas oportunidades que estão por vir!", disse ele.

Então, ele refletiu sobre a sua trajetória na emissora de TV. "Tenho muito orgulho de cada trabalho, cada papel que pude interpretar e muita gratidão por essa parceria maravilhosa. Nem sei dizer o quanto aprendi, aprendo e nem dimensionar o amor que tenho pela emissora! Um carinho do tamanho do mundo. Juntos, já fomos mocinho, já fomos vilão em Tempo de amar. Já fomos grafiteiro em cheios de charme, príncipe em Cordel Encantado , já vivemos Sete vidas, já passamos pela Malhação, já fomos padre e até a história da própria avó já contamos juntos… são tantas tantas memórias, tanta coisa que dariam uns 10 posts e que enchem o coração de orgulho. E tenho a certeza de que seguiremos contando muitas novas histórias juntos! Inclusive já estamos conversando sobre novos projetos e novas ideias. Gratidão infinita por tudo até aqui vivido, por tantos encontros especiais, tantos amigos, tanta história que sei lá… muita coisa mesmo. Foi incrível!! Agora, sigo extremamente animado com tantas novas possibilidades e com a cabeça cheia de ideia legais para colocar em prática nesse novo momento da minha carreira. Qual será minha próxima vida? Essa interrogação é a graça constante em ser ator. A vida de um artista é baseada em sonhos e histórias contadas", contou.

Por fim, ele fez um agradecimento e brincou sobre o crachá. "TV Globo, obrigado do fundo do meu coração e continuaremos escrevendo uma história linda juntos. Levo todos os momentos vividos com muito amor, carinho e respeito. Obrigado por tanto! Ps: só não me venham pedir pra devolver o crachá. Não devolvo nem a pau !!! Afinal de contas, muito em breve estaremos juntos de novo. Tenho certeza disso. Sempre será minha segunda casa e sempre vai morar no meu coração e na minha gratidão. Até breve", finalizou.

Confira o álbum de fotos de Jayme Matarazzo: