Ivete Sangalo presta homenagem para sua família: ''Uma mamãe feliz tem poder''

Após show especial, Ivete Sangalo compartilha fotos ao lado de sua família e se declara

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 20h37

Na noite do último domingo, 17, uma coisa muito especial aconteceu na vida de Ivete Sangalo (50): ela teve seus três filhos ao lado dela no palco durante uma apresentação no Florida Cup Fun Fest, em Orlando.

Depois do show nos EUA, é claro que a cantora decidiu publicar alguns registros inéditos do momento e se declarar para sua família.

Em seu Instagram, ela compartilhou fotos das gêmeas Helena e Marina (4) dançando com ela. Em outros cliques também é possível ver Daniel Cady (37) com as pequenas. E, na última imagem, aparece Marcelo (12) tocando na banda da mãe.

“Uma mamãe feliz tem poder! Viva minha família linda! Amo vocês, meus filhos”, se derreteu a baiana na legenda do post.

“Eita que o coração da mama Veveta está cheio”, babou Fernanda Rodrigues (42) nos comentários. “Família linda”, afirmou Gisele Bündchen (41).

Confira os registros que Ivete Sangalo postou ao lado de sua família durante show nos Estados Unidos: